Linkse partijen maken bezwaar tegen Limburgse ‘pretvlucht’

„Het doelloos gaan rondvliegen boven Limburg ter viering van iets past helemaal niet in enig streven om de opwarming van de Aarde te pareren. In tegendeel zelfs!” Aldus GroenLinks en de Partij voor de Dieren van Provinciale Staten in Limburg.

Toch is dat precies wat circa vijftien Limburgse politici, aangevuld met zakenrelaties, journalisten en PVV-Kamerlid Dion Graus, dinsdag gaan doen. Ze maken een rondvlucht van twintig minuten boven Zuid-Limburg, om te vieren dat luchtvaartmaatschappij Corendon een tweede Boeing 737 stationeert op Maastricht Aachen Airport. Corendon vliegt deze zomer vanaf Maastricht naar 17 vakantiebestemmingen.

Naast het milieuaspect zien de linkse partijen een ander bezwaar. „Lekker rondvliegen met Corendon” botst volgens hen met de onafhankelijke positie van provinciale bestuurders. De provincie is enig aandeelhouder van het vliegveld. Bewoners verzetten zich tegen ruimere regels voor vrachtvluchten.

'Verspilling van tijd'

Het aannemen van een dergelijke gift is niet in strijd met het integriteitsbeleid, zei gouverneur Theo Bovens vrijdag bij een debat. Statenleden moeten zelf hun morele afweging maken, vindt Bovens, die zelf andere verplichtingen heeft. Gedeputeerde Twan Beurskens (VVD) vliegt wel mee.

Volgens Corendon telt de passagierslijst tien Statenleden, één burgemeester en vijf wethouders. De fractievoorzitters van CDA, VVD en PvdA vliegen niet mee. Alle drie omdat ze naar eigen zeggen andere afspraken hebben, niet omdat ze een ethische afweging hebben gemaakt. Jasper Kuntzelaers (PvdA): „Hoezo fêteren? Ik vind vliegen niet leuk. Ik vind het verspilling van tijd en energie van iedereen.”