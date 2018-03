Fraude bij pakketbezorgbedrijven

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) verdenkt bedrijven in de pakketbezorging van belastingfraude voor 2,3 miljoen euro. De FIOD heeft maandag in Rotterdam huiszoekingen gedaan. De bedrijven droegen geen of te weinig loon- en omzetbelasting af tussen 2014 en 2017. Zodra de Belastingdienst de bedrijven op het spoor was, werden alle activiteiten overgedragen naar een nieuw bedrijf. De bedrijven werkten voor grotere pakketbezorgingsbedrijven. Volgens de FIOD werden „de normale prijzen en verhoudingen in deze branche ernstig verstoord” omdat ze hun diensten aanboden onder de prijzen van concurrenten. (NRC)