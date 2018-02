ACM: óók VodafoneZiggo moet netwerk openstellen

Toezichthouder ACM wil kleinere aanbieders toegang bieden tot het kabelnetwerk van VodafoneZiggo. Dat stelt de Autoriteit Consument en Markt in een nieuwe marktanalyse die dinsdag verscheen.

De openstelling moet de concurrentie onder aanbieders van breedbandinternet verbeteren. Momenteel houden de twee marktleiders, KPN en VodafoneZiggo, elkaar in evenwicht.

Dat duopolie is in theorie in staat alternatieve aanbieders tegen te werken en daarmee hogere prijzen aan consumenten op te leggen, vindt ACM. Door de kabel open te stellen voor andere aanbieders zijn er meer alternatieven en is dus meer concurrentie gegarandeerd. KPN en VodafoneZiggo reageren beide kritisch op het besluit. De markt is veranderd sinds mobiel netwerk Vodafone en kabelaar Ziggo één bedrijf zijn geworden.

De marktanalyse van de ACM wordt na een consultatieronde van zes weken voorgelegd aan de Europese Commissie. Die heeft in 2016 toestemming gegeven voor de fusie tussen Vodafone en Ziggo, maar niet geëist dat de kabel open moest. De ACM verwacht dat haar besluit vanaf komende zomer van kracht wordt.

‘Tien jaar te laat’

„Door de dominante positie van KPN en VodafoneZiggo op de markt voor vaste telecomnetwerken is er zonder regulering onvoldoende concurrentie”, verklaart ACM-bestuurslid Henk Don in een toelichting. „De ACM stelt daarom voor beide partijen te reguleren.”

Volgens KPN werkt strenge regulering in de praktijk niet beter. Operationeel directeur Joost Farwerck geeft in een reactie als voorbeeld de bedrijventerreinen waar KPN glasvezel aanlegde. Het bedrijf moest toen eerst zes maanden lang concurrenten de ruimte bieden. „Toen hebben we de aanleg van glasvezel stilgelegd omdat het voor ons niet rendabel was. Pas toen die verplichting eraf ging, zijn we de bedrijfsterreinen weer gaan verglazen. En nu bieden we het ook aan andere providers aan.”

Volgens Farwerck komt het besluit van de ACM te laat. „Tien jaar geleden hadden we dit misschien gewild. Nu zorgt het alleen maar voor onzekerheid in de markt.” KPN sluit met andere aanbieders overeenkomsten tot zeven jaar en biedt de ACM de mogelijkheid om op de prijzen toe te zien – dat is genoeg garantie om concurrenten de mogelijkheid te bieden klanten te verzamelen, vindt het bedrijf.

Vittorio Colao, de topman van het Vodafone-concern, reageerde maandag op het Mobile World Congress in Barcelona al op de vraag of hij op het delen van het Nederlandse kabelnetwerk zit te wachten. „Qua concurrentie in Nederland is het niet nodig, KPN is erg actief in het toegang bieden aan andere spelers via zijn netwerk.”