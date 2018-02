16 jaar cel voor dodelijke schietpartij Amsterdam

De 34-jarige Glotwich S. is dinsdag veroordeeld tot 16 jaar cel wegens een dodelijke schietincident in Amsterdam-West, eind 2016. Daarbij kwam de 18-jarige omstander Naoufal Mohammadi om het leven.

Het Openbaar Ministerie had 14 jaar cel en tbs tegen S. geëist. De rechtbank van Amsterdam rekent het S. zwaar aan dat hij met zijn handelen omstanders bewust in gevaar heeft gebracht. De rechter stelde dat er voor het opleggen van dwangverpleging te weinig grond is omdat S. weigert mee te werken aan psychologisch onderzoek.

‘Bewust risico’

Bij het vuurgevecht bij een waterpijpcafé in de Amsterdamse Ten Katestraat in november 2016 raakten twee mensen gewond. Het derde slachtoffer overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Volgens de openbare aanklager bevond het 18-jarige slachtoffer zich destijds “op het verkeerde moment op de verkeerde plek”. Hij had volgens de rechter niets te maken met het incident.

Vanwege de Sint Maarten-viering waren ten tijde van de schietpartij veel mensen op straat, onder wie veel kinderen. S. nam met zijn actie bewust het risico meer slachtoffers te maken, aldus de rechter.

Glotwich S. zou in de shishalounge een van de twee eigenaren hebben geprobeerd af te persen. De twee eigenaren van de lounge, broers van elkaar, achtervolgden S. op straat. Bij het daaropvolgende vuurgevecht raakten beide broers gewond aan hun arm. De 34-jarige ontsnapte per auto en werd twee maanden later alsnog in Parijs gearresteerd. Bij huiszoekingen in woningen in Amsterdam-Zuidoost en Zaandijk werden een kilo cocaïne, een vuurwapen en 10.000 euro aan contant geld gevonden.

Doodslag

In 2007 werd de 34-jarige al eens eerder onderzocht door deskundigen nadat hij een man had gedood. Een jaar later werd S. veroordeeld tot doodslag en hij kreeg 8 jaar cel opgelegd. Ten tijde van de moord in de Ten Katestraat was S. voorwaardelijk vrij. De overige 3 jaar van zijn celstraf uit 2008 moet hij alsnog uitzitten, zo oordeelde de rechter dinsdag.