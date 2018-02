Drie nominaties voor NRC bij onderzoeksprijs De Loep 2017

De Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ) heeft maandagmiddag de nominaties voor De Loep 2017 bekendgemaakt. Die prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de beste onderzoeksjournalistiek uit Nederland en Vlaanderen.

NRC-redacteuren sleepten drie nominaties binnen. Joep Dohmen en Esther Rosenberg dingen mee in de categorie Opsporende Onderzoeksjournalistiek, voor ‘Het Mestcomplot’. In de categorie Controlerende Onderzoeksjournalistiek maken Hugo Logtenberg en Derk Stokmans kans op de prijs, voor het stuk ‘Hoe één verroest draadje de halve Randstad platlegt’. Derk Stokmans is samen met Jeroen Wester ook genomineerd voor hun artikel ‘De 10 pgb-missers van staatssecretaris Martin van Rijn’.

Anders dan in voorgaande edities van de prijs maakt het niet meer uit of de producties zijn verschenen op papier, radio, tv of online. Zo zijn Karlijn Kuijpers, Thomas Muntz, en Tim Staal van Platform Investico genomineerd voor ‘De handel in Schulden’, een productie die is verschenen in De Groene Amsterdammer en bij Nieuwsuur. Lengte speelde ook geen rol, het boek De rekening van Rutte door Bas Haan staat ook op de shortlist.

Jonge journalisten

Er is ook een webdocumentaire genomineerd: de productie ‘Beni Files’ van Richard Kirimba en Elien Spillebeen, die ook getoond werd in Vranckx op Zaterdag. Zij maken kans op de Aanmoedigingsprijs, voor journalisten tot en met dertig jaar. Ook Jesse Frederik, die voor De Correspondent ‘Het absurde Nederlandse boetebeleid’ schreef, en Femke van Garderen en Sara VandeKerckhove, voor ‘Het Grote Psychiatrierapport’ (De Morgen) zijn in die categorie genomineerd.

In totaal stuurden 122 journalisten hun werk in, dat in de periode april 2016 tot en met december 2017 is verschenen. Juryvoorzitter dit jaar is freelance onderzoeksjournalist Kees van den Bosch. De Loep 2017 wordt uitgereikt op 6 april.