Voor het eerst in twintig jaar opent een zwart model een Prada-show

Zo word je gefotografeerd tijdens een festival op je Amerikaanse campus, zo ben je succesvol model. Het overkwam de 20-jarige student biochemie Anok Yai. Een Instagram-foto van haar ging viraal, en eind vorige week opende ze als eerste zwarte vrouw sinds Naomi Campbell in 1997 een show van modehuis Prada.

Yai is van Soedanese afkomst. Als kind kwam ze als vluchteling naar de Verenigde Staten. Haar verhaal lijkt in die zin op dat van topmodel Alek Wek, dat in 1991 vluchtte uit Zuid-Soedan. Van jongs af aan keek Yai naar het populaire Amerikaanse programma America’s Next Top Model. Daarin scout en traint een jury, onder leiding van oud-topmodel Tyra Banks, nieuw talent.

Onder meer modeblad Vogue en The Washington Post interviewden de student al in 2017. Aanleiding voor die media-aandacht waren de tientallen modellenbureau’s die Yai contacteerden nadat ze de foto van fotograaf Steve Hall hadden gezien. Gekleed in een korte spijkerbroek en een simpel zwart truitje trok ze de aandacht van fotograaf Steve Hall. Yai is „de fysieke belichaming van waar mijn kunst over gaat”, zei hij tegen The Washington Post. Kort na het posten van het snapshot van Yai stroomden de notificaties van de sociale media-app binnen met reacties. Nu heeft ze 22.000 likes.

Dat ze knap was, werd Yai vroeger wel vaker verteld, zei ze in oktober tegen de krant. Maar modellen „zo zwart als zichzelf” zag ze nauwelijks in de media, en het feit dat ze vaak „exotisch” werd genoemd, maakte haar bang dat ze met haar uiterlijk snel als eendagsvlieg zou worden gezien. En dus maakte de modellendroom plaats voor een universitaire opleiding, tot de aanbiedingen van modellenbureaus binnenstroomden. Eén daarvan bood aan om Yai direct voor een casting naar New York te laten vliegen. Via een agent werd ze geïntroduceerd bij Prada. In 2013 werd dit modehuis fel bekritiseerd door de Britse krant The Guardian, omdat er tussen 1997 en 2008 geen enkel zwart model een Prada-catwalk had betreden.