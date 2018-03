Thuiskok. Thuisbezorgd-generatie

Het zijn mooie tijden voor het restaurantwezen. Nederlanders eten steeds vaker buiten de deur en als ze daar geen tijd voor hebben, laten ze hun restaurantmaaltijd wel thuis bezorgen.

Maar er is ook een keerzijde: wie altijd maar zijn eten laat bezorgen, of buiten de deur eet, die vergeet (hoe) te koken. Ik vraag me wel eens af of we in de toekomst een generatie krijgen die het koken verleerd is, verwend door alle mogelijkheden die er zijn smakelijk en gezond te eten zonder kennis van zaken.

In de kookboekenwereld is er een omgekeerde trend gaande; er worden steeds meer boeken verkocht. Maar als uit elk kookboek gemiddeld 2 à 3 recepten gemaakt worden, zullen er wel heel veel kookboeken gekocht moeten worden ter compensatie.

Gelukkig zijn er ook kookboeken die het thuiskoken expliciet propageren. We eten thuis, van Samuel Levie, is zo’n boek. Levie, bekend van zijn worstenbedrijf Brandt & Levie, beschrijft hoe hij door zijn werk in restaurantkeukens steeds minder thuis kookte en het plezier in koken verloor. Hij besloot te stoppen en begon in plaats daarvan onder andere een worstenmakerij. Sindsdien kookt hij weer vaker avonden thuis.

Levie omschrijft zichzelf als kookboekenliefhebber. Van zijn eigen boekwerk heeft hij een klassiek exemplaar gemaakt, met een traditionele seizoensindeling, overzichtelijke recepten met bijbehorende foto’s en hier en daar een familiekiekje of -anekdote. Je merkt aan de eenvoud van zijn recepten dat Levie geen sterrenchef is, maar hij weet als geen ander welke smaakcombinaties werken. Levie is ook niet bang om bijzondere ingrediënten te gebruiken, zonder er iets geks mee te doen. Zo lijkt bijna elk recept maakbaar op een doordeweekse avond.

Een opvallend terugkerend ingrediënt is de citroen. Die zitten in vrijwel elk recept als smaakmaker en Levie heeft ook een aantal recepten opgenomen, zoals pudding, taart en limonade, waarin de citroen een hoofdrol speelt.

Het enige probleem waarmee Levie je als lezer opscheept, is de keuze uit honderd recepten waarvan de een nog lekkerder lijkt dan de ander. Na rijp beraad heb ik er voor de komende week een aantal geselecteerd: we maken een venkelpizza, garnalensoep, bloemkool in kappertjesboter en citroentaart.