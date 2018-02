‘The Weinstein Company gaat faillissement aanvragen’

The Weinstein Company, het voormalig bedrijf van Hollywood-producent Harvey Weinstein, gaat faillissement aanvragen. Dat laat de onderneming in een zondagavond uitgegeven verklaring weten, meldt onder meer The New York Times. Gesprekken met een investeerdersgroep zijn op niets uitgelopen.

“Het is ontzettend ongelukkig voor onze werknemers, onze schuldeisers en anderen die hier het slachtoffer van worden, maar het bestuur heeft geen andere keuze”, zo luidde de verklaring. De onderneming kwam de afgelopen maanden in financiële moeilijkheden toen bleek dat Weinstein zich in Hollywood jarenlang schuldig had gemaakt aan grensoverschrijdend seksueel gedrag. Het was het begin van de #MeToo-beweging. Nadat de affaire bekend was geworden, werd Weinstein ontslagen. Verschillende bedrijven zegden de samenwerking op.

Een cultuuromslag in Hollywood kan ook financiële redenen hebben: Hollywood voelt #MeToo in de portemonnee

De investeerdersgroep, die onder meer bestond uit de miljardair Ron Burkle, zou ongeveer 222 miljoen euro betalen voor de overname, inclusief ruim 180 miljoen euro aan schulden. De groep investeerders werd geleid door Maria Contreras-Sweet, oprichter van de ProAmérica Bank en voormalig hoofd van een overheidsinstelling onder de regering-Obama die ondernemers in de VS leningen gaf.

Investeerders zouden niet serieus zijn geweest

In een brief aan de investeerdersgroep beticht het bestuur van The Weinstein Company de investeerders ervan niet serieus te zijn geweest over de overname. Zo zouden de investeerders beloften niet zijn nagekomen om maatregelen te treffen voor een tussentijdse kapitaalinjectie zodat het personeel betaald kon worden.

“Uitgaande van de afgelopen week moeten we concluderen dat jullie helemaal niet van plan waren dit bedrijf te kopen. […] Ondanks jullie verklaringen is het onmogelijk niet tot de conclusie te komen dat jullie geen enkele intentie hadden om een akkoord te tekenen of tot een overeenkomst te komen zodat banen behouden kunnen blijven.”

Een paar weken geleden werd bekend dat de staat New York het bedrijf heeft aangeklaagd omdat het zijn werknemers niet voldoende heeft beschermd tegen seksuele intimidatie.