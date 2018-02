Tennisfederatie wil opzet Davis Cup grondig herzien

De internationale tennisfederatie ITF wil de opzet van de Davis Cup grondig herzien. Dat maakte de federatie maandag bekend. De ITF stelt voor om vanaf 2019 het landentoernooi in één week te spelen en achttien landen te laten deelnemen.

De Davis Cup moet “een echt wereldkampioenschap voor tennis” worden, aldus het ITF. In de nieuwe opzet zou het hele toernooi plaatsvindt in de week waarin momenteel alleen de finale wordt gespeeld. De deelnemende landen moeten zich via een poule-fase kwalificeren voor de kwartfinales. Vanaf dat moment geldt een knock-out systeem. Elke wedstrijd bestaat uit twee wedstrijden in het enkelspel en één in het dubbelspel.

Landentoernooi

In de huidige opzet nemen zestien landen het tegen elkaar op tijdens losse wedstrijden die plaatsvinden van februari tot november. De finale wordt gespeeld in november.

De Davis Cup is het enige grote tennistoernooi waarin de spelers uitkomen voor hun land. Het toernooi wordt al sinds 1900 gehouden maar worstelt de laatste jaren met veel afzeggingen van toptennissers. Het voorstel moet nog worden goedgekeurd tijdens de algemene vergadering van de federatie in augustus. Twee derde van de leden moet instemmen met het plan.

Het is niet duidelijk of de opzet van de Fed Cup, het landentoernooi voor vrouwen, ook wordt aangepast.