Zeker vier doden bij explosie Leicester

Bij een explosie in de Engelse stad Leicester zijn zondagavond ten minste vier mensen om het leven gekomen. Zeker vier mensen raakten ernstig gewond. De oorzaak van de explosie is nog onbekend, maar er wordt niet gedacht aan een terreuraanslag. Door de ontploffing werden een supermarkt en een daarboven gelegen appartement verwoest. De supermarkt was op het moment van de explosie nog open. Volgens de politie bestaat daarom de kans dat er nog slachtoffers onder het puin liggen. (NRC)