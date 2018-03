IOC-voorzitter Bach looft organisatievan Winterspelen

Thomas Bach, voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité (IOC), was zondag vol lof over de organisatie van de Winterspelen. „Het was in alle opzichten een succes. Pyeongchang, gefeliciteerd. Ik dank jullie uit de grond van mijn hart”, zei hij tijdens de sluitingsceremonie. Bach stipte in zijn toespraak ook de gezamenlijke deelname van Zuid- en Noord-Korea aan en liet weten dat het IOC zich na de Spelen zal blijven inzetten voor de dialoog. De sport liet de Duitser ook niet onbesproken. „Met nieuwe sportonderdelen, die nieuwe generaties aanspreken, hebben we grenzen verlegd.” (ANP)