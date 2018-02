Slowaakse onderzoeksjournalist doodgeschoten

De Slovaakse onderzoeksjournalist Jan Kuciak en zijn partner zijn zondag dood aangetroffen in hun woning in Velka Maca ten oosten van de Slowaakse hoofdstad Bratislava. Het tweetal bleek te zijn doodgeschoten, zo bericht AP maandag.

Volgens de politie is Kuciak vermoedelijk opzettelijk gedood omdat hij veel onderzoek deed naar en publiceerde over belastingontduiking. De Slowaakse premier Robert Fico zei maandag dat als Kuciak inderdaad om die reden is gedood, dit een “ongekende aanval op de persvrijheid en de democratie in Slowakije” zou betekenen. President Andrej Kiska riep op tot een spoedig onderzoek van de zaak om de veiligheid van andere journalisten te waarborgen.

De 27-jarige Kuciak werd door zijn borst geschoten. Zijn vriendin werd in haar hoofd geraakt. Vermoedelijk is het stel tussen donderdag en zondag doodgeschoten. Op verzoek van bezorgde familieleden doorzocht de politie zondagavond de woning. Volgens politiechef Tibor Gaspar heeft zich nooit eerder in Slowakije zo’n hevige aanval op een journalist voorgedaan.

Politiebescherming

Kuciak was journalist voor de nieuwssite Aktuality.sk. Collega’s van Kuciak zullen politiebescherming krijgen, zo heeft de Slowaakse politie gezegd. In een van zijn laatste publicaties voor Aktuality schreef Kuciak over twee zakenmannen betrokken bij de ontwikkeling van een luxe-appartementencomplex. Kuciak speculeerde dat er mogelijk sprake van belastingontduiking. Volgens Slowaakse media zou Kuciak aangifte van bedreiging hebben gedaan tegen Marian Kocner, wiens bedrijf verantwoordelijk was voor de bouw. Kuciak klaagde dat de politie te weinig met de aangifte had gedaan.

De zaak leidde vorig jaar tot protesten waarbij het aftreden van de minister van Binnenlandse Zaken Robert Kalinak werd geëist, schrijft Reuters. Hij wordt ervan beschuldigd geld te hebben aangenomen van Ladislav Basternak, die de flats kocht en verkocht. Beiden ontkennen schuldig te zijn aan belastingfraude.