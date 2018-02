‘Politiemol’ Mark M. meldt zich bij politie

‘Politiemol’ Mark M. heeft zich maandagochtend gemeld bij de politie in Roermond. Hij is inmiddels overgebracht naar een Huis van Bewaring, zo meldt het Openbaar Ministerie (OM). De voormalige politierechercheur werd vorige week veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar.

M. was eerder uit zijn voorarrest ontslagen, woonde inmiddels in Oekraïne en was bij zijn veroordeling niet in de rechtszaal aanwezig. Zijn advocaat had al aangekondigd dat M. zich bij de politie zou melden.

Corruptie

Hij werd veroordeeld voor het schenden van het ambtsgeheim, het witwassen van crimineel geld en deelname aan een criminele organisatie. Ook oordeelde de rechtbank dat M. het aanzien van de politie ernstig heeft geschaad. “Een onkreukbaar politiekorps is voor het functioneren van de rechtsstaat een absoluut vereiste”, oordeelde de rechtbank. Hij mag tien jaar lang geen publieke functie meer uitoefenen.

De zaak is één van de grootste corruptiezaken binnen de Nederlandse politie. Volgens de Rijksrecherche verdiende M. zo’n 800.000 euro met de verkoop van politie-informatie aan de onderwereld. Hij werd ontmaskerd na een undercoveroperatie. De politie kwam de zaak op het spoor nadat de recherche geheime politie-informatie vond op de computer van een frauduleuze autohandelaar.