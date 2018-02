Politie vindt lichaam van vermiste Orlando (17)

De politie heeft maandagavond het stoffelijk overschot van de vermiste Orlando gevonden in het water bij de Haagse wijk Ypenburg. Het is nog niet duidelijk hoe Orlando is overleden.

Zojuist is duidelijk geworden dat de overleden persoon die duikers aantroffen in het water bij de Bottgerwater in Den Haag de vermiste Orlando uit Rotterdam is — Politie Rotterdam eo (@Politie_Rdam) February 26, 2018

De politie gaat dinsdag verder met onderzoek op de plek waar hij is gevonden. De politie was al enkele uren met duikers en een sonarboot in het water op zoek naar de jongen, nadat er nieuwe informatie over zijn vermissing was binnengekomen.

Vermissing

De 17-jarige Orlando was al sinds 18 februari vermist. Hij was voor het laatst gezien in Den Haag waar hij een afspraak had met een man via een dating-app. Deze man vertelde de politie dat hij Orlando na hun afspraak heeft afgezet in de wijk Ypenburg.

Sinds zijn verdwijning heeft hij zijn telefoon niet meer gebruikt en heeft hij ook geen geld opgenomen. De politie startte een groot onderzoek omdat ze vermoedde dat hem iets was overkomen.