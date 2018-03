Stad en provincie Utrecht willen spoeddebat over Uithoflijn

Politici in zowel de gemeente als de provincie Utrecht willen een spoeddebat naar aanleiding van de publicatie in NRC van zaterdag over conflicten bij het projectteam Uithoflijn, dat verantwoordelijk is voor de aanleg van een tramlijn van Utrecht CS naar universiteitscampus de Uithof. De projectleider Uithoflijn en diens rechterhand blijken eind 2016 te zijn ontslagen onder druk van hoofdaannemer BAM. Het duo wilde BAM aan de contracten houden, maar in plaats daarvan kozen provincie en gemeente voor een inniger samenwerking met het bouwbedrijf. In Utrecht is het debat aangevraagd door de PvdA, die zich eerder al afvroeg waarom BAM niet mede opdraaide voor kostenoverschrijdingen. In de provinciale staten zou dit het derde spoeddebat zijn over de Uithoflijn. (NRC)