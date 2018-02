Ontvoerde baby Hannah ongedeerd teruggevonden

De ontvoerde baby Hannah is ongedeerd teruggevonden. Dat meldt de politie. Maandagavond vonden agenten het zes maanden oude kind en haar biologische ouders op een vakantiepark in het Duitse Bad Bentheim, vlak over de grens bij Enschede. De ouders zijn aangehouden.

De baby werd maandagochtend op de parkeerplaats van een supermarkt in Eersel door een man uit haar maxicosi gepakt en meegnomen in een donkere Mercedes. Het kind was op het moment van de ontvoering bij haar pleegmoeder. Zij had de voogdij over Hannah, omdat de biologische ouders van de baby door Jeugdzorg uit de ouderlijke macht waren gezet.

Al snel rees bij de politie het vermoeden dat de biologische ouders van Hannah achter de ontvoering zaten. De politie stuurde een Amber Alert uit. Daarbij zat niet alleen de foto van Hannah, maar ook die van haar ouders, evenals hun achternaam. Ook op sociale media was er veel aandacht voor de ontvoering.

Volgens de politie kwamen er “tientallen tips binnen”, onder andere van iemand die de donkere Mercedes en de vader van Hannah gezien dacht te hebben bij het Duitse vakantiepark. Na “verder onderzoek” kon een zogeheten grensoverschrijdend politieteam uiteindelijk de ouders arresteren. Zij zitten vast in Duitsland. Nederland gaat om hun uitlevering vragen. Volgens de politie wordt de baby “zo snel als mogelijk terug naar Nederland” gebracht.