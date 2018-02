Olympische Winterspelen trokken minder tv-kijkers

Minder tv-kijkers, meer online bezoekers. De olympische kijkcijfers die de NOS maandag publiceerde, passen in een brede trend: de interesse voor traditionele tv daalt, video via sites en apps groeit. De cijfers van de Amerikaanse zender NBC geven een zelfde beeld.

De olympische programma’s van de NOS uit Pyeongchang trokken de afgelopen drie weken 12,6 miljoen kijkers (van 6 jaar en ouder, die 5 minuten of langer keken). Naar de voorgaande Winterspelen in Sotsji, met een gunstiger tijdsverschil dan Zuid-Korea, keken 14 miljoen mensen. Ook talkshow Studio Sportwinter van Henry Schut en Erben Wennemars – bekritiseerd om het vermeende ongezellige karakter – trok minder kijkers.

Maar net als vier jaar geleden boekte de NOS een olympisch record online. Ruim 9,5 miljoen unieke bezoekers volgden het evenement via de NOS-site en de app. In Sotsji waren dat nog 6,1 miljoen gebruikers.

Eurosport

De publieke omroep moest deze Spelen voor het eerst genoegen nemen met een sublicentie. Eurosport, onderdeel van Discovery Networks, had de eerste uitzendrechten. Maar dat vertaalde zich niet in hoge cijfers voor de commerciële sportzender: waar de NOS zijn kijkers telde in miljoenen, trok Eurosport meestal enkele tienduizenden kijkers. De zender meldt wel een forse stijging van kijkers die je niet tot de traditionele sportfans zou rekenen: zo verdrievoudigde het aantal vrouwelijke kijkers (20-49 jaar) ten opzichte van vorig jaar. Hoe succesvol Eurosport online was tijdens deze Spelen is nog niet bekend.

In de VS had NBC, dat 1 miljard dollar neertelde voor de uitzendrechten vanuit Pyeonchang, de slechtste Winterspelen in twaalf jaar. Gemiddeld keken 20 miljoen Amerikanen naar de uitzendingen op primetime, 2 miljoen minder dan bij de Spelen in Sotsji. De daling wordt gedempt doordat NBC nu meer sport uitzond op zusterzender NBCSN en via een onlinestreamingdienst. „De dagen van de extreem hoge kijkcijfers zijn voorbij”, zei een belangrijke Amerikaanse inkoper van tv-reclame vorige week tegen Forbes. Voor Amerikanen onbekende olympische sporten, relatief weinig sportief succes voor de VS én concurrentie van on demand-diensten als Netflix spelen NBC parten, zeggen critici. Aan de andere kant: wie de olympische cijfers vergelijkt met de andere grote netwerken ziet dat NBC op primetime meer kijkers trok ABC, CBS en Fox gezamenlijk.