Nieuwe bezuinigingen PostNL door krimp postmarkt

Door een krimpende postmarkt en toenemende concurrentie is bij PostNL vorig jaar het onderliggend bedrijfsresultaat gedaald. De afdeling pakketbezorging liet wel wederom een groei zien, maakte het bedrijf maandagochtend bekend.

Het bedrijfsresultaat, het bedrag dat overblijft wanneer de bedrijfskosten van de netto-omzet worden afgetrokken, nam af van 245 miljoen naar 225 miljoen euro. PostNL, dat ook actief is in onder meer Italië en Duitsland, wijt dat in een verklaring aan “hevige concurrentie” in binnen- en buitenland.

Vorig jaar bepaalde de Autoriteit Consument en Markt (ACM) dat PostNL te veel geld vraagt van Nederlandse concurrenten die het bedrijf inhuren om zakelijke post te bezorgen. Volgens topvrouw Herna Verhagen drukt deze uitspraak van de toezichthouder ook behoorlijk op de financiële resultaten.

Snijden in lasten

Omdat het onderliggende bedrijfsresultaat tegenviel, gaat PostNL de komende jaren snijden in de vaste lasten. Het postbedrijf, waar ruim 44.000 mensen werken, hoopt door onder meer het schrappen van banen 40 miljoen euro te kunnen besparen. Om hoeveel banen het gaat, kan een woordvoerder nog niet zeggen.

In de presentatie van het jaarverslag staat dat PostNL het personeelsbestand nog verder wil verkleinen onder het management en op de afdeling commercie. Tegen 2021 hoopt het bedrijf dat deze maatregelen zich vertalen in betere financiële cijfers.

De omzet van PostNL steeg vorig jaar tot 3,5 miljard euro (+2,4 procent), en in het vierde kwartaal tot 980 miljoen euro vergeleken met 955 miljoen euro een jaar eerder. Dat komt vooral doordat de belangrijkste ontwikkeling van de afgelopen jaren doorzet: men verstuurt minder post, maar bestelt meer pakketjes. De omzet bij de pakketjestak steeg over het hele jaar van 967 miljoen naar 1,1 miljard euro. De postbezorging in Nederland liep met ruim 5 procent terug tot 1,9 miljard.

Hoewel de winst over het afgelopen kwartaal afnam van 84 miljoen naar 59 miljoen, nam die over het hele jaar gezien toe tot 148 miljoen euro. Dat is 13 miljoen meer dan het jaar ervoor. Zo’n 38 procent van de opbrengsten haalde PostNL uit diensten die gerelateerd zijn aan e-commerce. Dat houdt onder meer het bezorgen van online bestelde producten in. Een jaar eerder was dat nog 33 procent.

Onderuit op Damrak

De maandag uitgebrachte cijfers werden slecht ontvangen op het Damrak. De postbezorger verloor kort na opening op de Midkap zo’n 19 procent van zijn waarde.

Update (26 februari 2018, 10.18 uur): dit artikel is geactualiseerd met de meest recente cijfers van het aantal werknemers.