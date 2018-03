Nederlander overleden tijdens skiën in Sölden

Een Nederlandse 50-jarige man is zondag om het leven gekomen bij een skiongeluk in het Tiroler skigebied rond Sölden, in het westen van Oostenrijk. Dat melden Oostenrijkse media.

De man raakte waarschijnlijk de controle kwijt tijdens zijn afdaling. Hij kwam in botsing met een houten markering langs het parcours. Daarna vloog hij meerdere meters de lucht in en kwam op de grond neer. Andere wintersporters in zijn buurt hebben geprobeerd de man te reanimeren.

Het was slecht weer in het skigebied rond de Rettenbachgletsjer. Door hevige mist kon er geen traumahelikopter landen op de plek van het ongeluk. Ook een spoedarts kon de locatie niet bereiken.

De 50-jarige man overleed ter plaatse. Hij was op skivakantie met vijf familieleden.