Na de ‘meisjes van Chibok’ zijn nu de meisjes van Dapchi weg

Nog steeds kunnen de kinderen in het noordoosten van Nigeria niet veilig naar school – voorzover hun school nog overeind staat. Na de ‘meisjes van Chibok’ hebben strijders van de islamitische terreurgroep Boko Haram vorige week meer dan honderd meisje van een school in Dapchi ontvoerd, in de deelstaat Yobe. De luchtmacht zet verkenningsvliegtuigen in om hen te zoeken, maar tot dusver zonder resultaat. „Een nationale ramp”, reageerde de Nigeriaanse president Muhammadu Buhari (75) zondag.

De gepensioneerde generaal-majoor Buhari (75) volgde in mei 2015 president Goodluck Jonathan op, die de verkiezingen had verloren. Jonathans naam blijft voor altijd verbonden aan zijn zwakke leiderschap. En aan ‘de meisjes van Chibok’. In april 2014 drongen strijders van Boko Haram een meisjesschool in die plaats binnen en namen maar liefst 276 leerlingen mee. Sommigen wisten al direct te ontkomen, een honderdtal kwam pas veel later vrij na onderhandelingen met de regering. Maar nog steeds zijn zo’n honderd meisjes spoorloos.

Krachtdadig

De ontvoering leidde internationaal tot grote verontwaardiging (zo was er de online-campagne #Bringbackour girls), maar Jonathan toonde zich aanvankelijk nogal onberoerd. Zijn opvolger Buhari pakte het anders aan. Hij beloofde krachtdadig optreden tegen Boko Haram, en hij kwam die belofte na getuige het militaire offensief tegen de terreurgroep in de afgelopen jaren en de successen die daarbij zijn geboekt.

Maar vooruitgang of niet, de dreiging van Boko Haram is nog steeds niet bezworen. Op het dieptepunt van de strijd, tussen 2015 en 2016, waren er in het noordoosten ruim 2 miljoen ontheemden. Dat aantal schommelt nu rond de 1,7 miljoen. Veel vluchtelingen kunnen nog niet terug naar huis omdat het te gevaarlijk is, of omdat het leger de toegang blokkeert.

Nog steeds zijn er regelmatig aanslagen, met het afgelopen jaar honderden doden. In november werd een vijftigtal gelovigen opgeblazen bij een zelfmoordaanslag in Adamawa. Unicef meldde in december dat Boko Haram in 2016 zeker 135 kinderen inzette voor het plegen van zelfmoordaanslagen.

En nu wordt Buhari met een soortgelijke massa-ontvoering geconfronteerd als die in Chibok. Vorige week maandagavond vielen strijders van Boko Haram de technische school in Dapchi aan. Er waren geen soldaten in de buurt. Binnen 24 uur kwam vanuit de regio de geruststelling dat het leeuwendeel van de leerlingen zich had verstopt en in veiligheid was.

Maar zondag moesten de autoriteiten in de hoofdstad Abuja toegeven dat ook de ontvoering in Dapchi is uitgemond in een tragedie. 110 meisjes worden vermist. „Het spijt ons dat dit kon gebeuren en we delen uw pijn”, zei Buhari deemoedig. „We bidden dat onze dappere strijdkrachten jullie familieleden zullen vinden en veilig terugbrengen.” Daarmee reageert Buhari in ieder geval alerter dan zijn voorganger, daags na de ontvoering in Chibok. Maar voor de ontvoerde meisjes maakt dat geen verschil.