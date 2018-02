Mies Bouwman (88) overleden

Voormalig tv-presentatrice Mies Bouwman is maandag op 88-jarige leeftijd overleden. Dat heeft haar zoon Joost Timp bevestigd aan RTL Boulevard.

Volgens Timp was Bouwman niet ziek, maar kampte ze de laatste maanden wel met griepverschijnselen en ademhalingsproblemen. Vanwege die klachten was ze naar het ziekenhuis gegaan, maar maandagochtend voelde ze zich goed genoeg om weer naar huis te gaan. “Thuis lag ze nog niet in bed en keek haar familie naar haar en blies ze haar laatste adem uit”, aldus Timp.

Bekend werd Bouwman vooral door de eerste live uitgezonden marathonuitzending uit de Nederlandse geschiedenis, Open het Dorp (1962). De inzamelingsactie voor een gehandicapteninstelling in Arnhem leverde 16,4 miljoen gulden (7,5 miljoen euro) op.

Bekijk hieronder een interview van Bouwman met schrijver Godfried Bomans uit het programma Mies en Scène (1966)



Eerder was Bouwman ook de omroepster van de eerste Nederlandse televisieavond, in 1951. Tot begin jaren tachtig presenteerde ze verschillende programma’s, waaronder Mies en scène, Één van de Acht en Telebingo. Ook deed ze jarenlang verslag van de Sinterklaasintocht. In 1993 stopte Bouwman met haar televisiewerk. In 2011 verscheen ze voor het laatst op de buis, als tafeldame bij De Wereld Draait Door.

Premier Mark Rutte zei maandagavond volgens ANP dat met Bouwman “de koningin van de Nederlandse televisie is overleden”. “Geliefd vanwege haar warme persoonlijkheid maar tot het einde scherpzinnig als altijd. Nederland zal haar ontzettend missen.”

Omg lieve Mies Bouwman.

Dank voor een levenlang inspiratie en jouw nuchtere kijk op ons prachtige beroep❤️ — Robert ten Brink (@robert_tenbrink) 26 februari 2018

#MiesBouwman - vanaf mijn kinderjaren mijn tv-heldin geweest. Autonoom, geestig, volstrekt zichzelf - ook in tijden dat dat (nog) niet vanzelfsprekend was. Tot op het laatst betrokken bij (de authenticiteit van) televisie. Prijs mezelf gelukkig dat ik haar meer dan eens ontmoette — Cornald Maas (@cornaldm) 26 februari 2018