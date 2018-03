The Weinstein Company vraagt faillissement aan

The Weinstein Company, het voormalig bedrijf van Hollywood-producent Harvey Weinstein, gaat faillissement aanvragen. Dat laat de onderneming in een zondagavond uitgegeven verklaring weten, meldt onder meer The New York Times. Gesprekken met een investeerdersgroep zijn op niets uitgelopen. De onderneming kwam de afgelopen maanden in financiële moeilijkheden nadat bleek dat Weinstein zich in Hollywood jarenlang schuldig had gemaakt aan grensoverschrijdend seksueel gedrag. Het was het begin van de #MeToo-beweging. Nadat de affaire bekend werd, werd Weinstein ontslagen. Een paar weken geleden werd bekend dat de staat New York het bedrijf heeft aangeklaagd omdat het zijn werknemers niet voldoende heeft beschermd tegen seksuele intimidatie.(NRC)