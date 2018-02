Meisje (14) geschopt om dragen hoofddoek

Een 14-jarige scholier is vorige week in Emmeloord mishandeld op straat nadat zij weigerde haar hoofddoek af te doen. Het jonge slachtoffer hield aan de mishandeling een lichte hersenschudding en blauwe plekken over. Dat meldt de politie maandag.

De scholier was volgens de politie van school onderweg naar huis toen zij op de fiets werd uitgelachen door twee jongeren. Zij riepen dat het meisje haar hoofddoek moest afdoen. Toen zij dat vervolgens weigerde en zei dat de jongens hun mond moesten houden, zouden de jongens van hun fietsen gesprongen zijn en zij het meisje tegen de grond geduwd hebben. De twee jongeren, beiden rond de achttien jaar, schopte haar onder andere tegen het hoofd en de rug, aldus de politie. Het slachtoffer kon zelfstandig naar huis komen. De politie roept getuigen op zich te melden.

Islamofoob geweld

De politie zegt nog uit te zoeken of het om islamofoob geweld gaat. Om dat vast te stellen, moet nog verder gesproken worden met het slachtoffer en eventuele getuigen. De politie had maandagavond geen landelijke cijfers beschikbaar over het aantal incidenten in Nederland waarbij islamofobie een rol speelt.

Uit een jaarrapport van het burgerinitiatief Meld Islamofobie bleek dat er in 2015 158 geverifieerde gevallen van islamofoob geweld zijn gemeld. Daaronder vallen ook verbaal geweld, uitsluiting en discriminatie. Van de 158 meldingen ging ongeveer een vijfde over fysiek geweld. Ruim negentig procent van de slachtoffers was vrouw.

Internetdiscriminatie

Uit een jaarlijks terugkerend rapport van de Universiteit van Amsterdam gepubliceerd in 2017 bleek dat met name internetdiscriminatie en agressie tegen moskeeën - waaronder brandstichting, vernieling of dreigbrieven - de laatste jaren toenemen. In het rapport Monitor Moslim Discriminatie zijn ook de cijfers van Meld Islamofobie opgenomen. Sinds 2009 is elke gemeente verplicht om een laagdrempelig antidiscriminatiebureau op te zetten waar burgers terecht kunnen met klachten over discriminatie.