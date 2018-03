Bjørgen na tweede goud beste wintersporter ooit

Marit Bjørgen heeft op de slotdag van de Winterspelen in Pyeongchang goud behaald op de 30 km massastart en is daarmee de meest succesvolle olympische wintersporter ooit. Met in totaal acht keer goud, vier keer zilver en drie keer brons passeerde de Noorse langlaufster haar landgenoot Ole Einar Bjørndalen op de eeuwige ranglijst. De 37-jarige Bjørgen won het slotnummer in een tijd van 1.22.17,6. Het was haar tweede gouden plak op haar laatste Winterspelen, waar ze ook zilver en twee keer brons won. Bjørgen kreeg haar medaille uitgereikt door IOC-voorzitter Thomas Bach tijdens de sluitingsceremonie. Door het goud van Bjørgen passeerde Noorwegen in het medailleklassement Duitsland, omdat het in totaal meer medailles won. (ANP)