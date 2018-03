Haagse zakenbank NIBC krijgt op korte termijn beursnotering

NIBC krijgt op korte termijn een notering aan de Amsterdamse aandelenbeurs. Dat heeft de Haagse zakenbank maandagochtend bevestigd bij de presentatie van de jaarcijfers. NIBC zag vorig jaar de winst verdubbelen tot 213 miljoen euro. Bestuursvoorzitter Paulus de Wilt sprak bij de presentatie van de cijfers van een zeer sterk jaar. De bank, waar bijna 700 mensen werken, groeide flink op de hypotheekmarkt en is verder actief in kredietverlening aan kleine en middelgrote bedrijven in Nederland, Duitsland en Groot-Brittannië. In 2008 wilde eigenaar JC Flowers de bank verkopen aan de IJslandse Kaupthing Bank voor 3 miljard euro, maar die verkoop ging niet door vanwege de financiële crisis. Flowers wil de komende tijd 35 procent van de aandelen naar de beurs brengen. (NRC)