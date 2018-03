Turkse vrouwen ter dood veroordeeld

Een Iraakse rechtbank heeft zondag zestien vrouwen uit Turkije veroordeeld tot de doodstraf omdat zij zich hadden aangesloten bij terreurbeweging Islamitische Staat (IS). De straf is dood door ophanging. De vrouwen kunnen nog in beroep gaan. Ze zouden getrouwd zijn geweest met een IS-strijder. Irak is bezig met de voorbereiding van honderden rechtszaken tegen buitenlandse vrouwen die vastzitten wegens lidmaatschap van IS. Meer dan 1.300 vrouwen en kinderen gaven zich augustus vorig jaar over. Vorige maand werd een Duitse vrouw veroordeeld tot de doodstraf. Lamia K., een vrouw uit Mannheim met een Marokkaanse achtergrond, was volgens de rechtbank betrokken bij een aanslag op Iraakse troepen. (Reuters)