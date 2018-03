Kopstuk van Syrische Koerden op verzoek Turken in Praag opgepakt

Saleh Muslim, een voormalig co-voorzitter van de belangrijkste politieke beweging van de Syrische Koerden (PYD), is zaterdag in Praag vastgezet. Dit gebeurde via Interpol op verzoek van Turkije, schreef persbureau AP zondag. Zowel Turkse autoriteiten als de PYD bevestigen het nieuws tegenover nieuwszender Al Jazeera. Het is nog onduidelijk of Muslim wordt uitgeleverd aan Turkije. Tsjechië heeft de Turkse autoriteiten verzocht het benodigde papierwerk voor uitlevering op te sturen. Turkije zegt niet te verwachten dat Tsjechië gehoor zal geven aan het verzoek, schrijft de Turkse krant Hürriyet. De Turkse en Tsjechische ministers van Buitenlandse Zaken zullen hier op korte termijn contact over hebben. Turkije beschouwt de PYD en haar militaire tak de YPG als terreurorganisaties. (NRC)