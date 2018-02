‘Ik verdien nog niet de helft van vroeger’

IN

‘Ik heb lange tijd in vaste dienst gewerkt in het vastgoed en bouwmanagement. Meestal als projectleider, maar ik ontwierp en rekende projecten ook door. Door de crisis verloor ik in 2010 mijn baan. Ik heb toen een week lang in bed gelegen van ellende. Waarom ik? Ik werkte in een team met allemaal mannen, zou het ermee te maken hebben dat ik een vrouw was? Een paar maanden later ben ik naar Mozambique gegaan en daar realiseerde ik me dat we hier niet moeten zeuren over de kleine dingen in het leven. We hebben het hier met veel minder ook heel goed.

„Ik ging als zelfstandig ondernemer aan de slag in de verduurzaming van vastgoed en leefomgeving. Na twintig jaar vaste dienst en een crisis viel dit niet mee. Toch lukt het steeds beter alles te organiseren. Sinds vorig jaar heb ik alleen allerlei gezondheidsproblemen en dan is het heel erg lastig als je je eigen bedrijf draaiende moet houden. Een deel van het geld waar ik van rondkom, komt sindsdien uit het Broodfonds (een alternatief voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering, red.). Ik ben heel blij dat ik door dit systeem, waarin je samen met andere zzp’ers een buffer aanlegt voor als er iemand ziek wordt, met een ongezond lichaam het hoofd boven water kan houden.

„Mijn inkomen nu is nog niet eens de helft van wat ik verdiende toen ik in vaste dienst was, maar ik ben er niet ongelukkiger op geworden. Rijkdom zit hem niet in geld, maar in andere dingen, bijvoorbeeld de vrijheid die ik nu heb om te kiezen hoe ik mijn werkdagen indeel.”

Inkomen: 500 euro salaris, 750 euro Broodfonds, 776 euro toeslagen Vaste lasten: woonlasten (780 euro), verzekeringen (268 euro), internet, televisie en bellen (60 euro), boodschappen (350 euro), deelauto (95 euro), schoolgeld (30 euro), kleedgeld, zakgeld en openbaar vervoer kinderen (150 euro), hond (50 euro), kleding (100 euro) Laatste grote uitgave: schoolreisje dochter (337 euro) Sparen: nee

UIT

‘Ik ben sinds 2005 gescheiden van de vader van mijn kinderen. In het begin moest er via de rechter alimentatie worden afgedwongen, maar inmiddels hebben we een co-ouderschapsregeling en delen we de kosten voor de kinderen fiftyfifty. Zo betaal ik de zaken voor school en mijn ex de kosten rondom de sport van onze dochter en zoon.

„Een grote kostenpost zijn bij ons de boodschappen, hoewel ik vrijwel alleen basics in huis haal als groenten, fruit en brood. We eten nauwelijks vlees, dus dat scheelt geld, maar ik zorg wel vaak voor vleesvervangers. Je zult bij ons nooit frisdrank, koek, snoep of chips in huis vinden. Niet dat mijn kinderen het daar altijd mee eens zijn, mijn dochter besteedt regelmatig een groot deel van haar kleedgeld aan eten buiten de deur.

„Waar ik heel blij mee ben is de elektrische deelauto waar ik op ben geabonneerd. Ik betaal een vast bedrag per maand, dat is een soort prepaid-tegoed. Wel is het zo dat ik op de autokosten beknibbel door minder vaak naar mijn vader in Den Bosch te gaan. Daarmee doe ik hem wel een beetje tekort, maar anders kom ik maandelijks niet uit.”