Het heerst: de cryptogriep

Ben je net hersteld van de griep, wordt je computer ook nog ziek. Van de cryptoparasiet. Vorige week was Tesla de klos: hackers braken in, niet om auto- of raketontwerpen van Elon Musk te stelen, maar om stiekem cryptomunten te minen. In goed Nederlands: delven.

Overal waar rekenkracht te halen valt melden zich de cryptojackers. Parasieten is een beter woord, want de gastheer mag niks merken. De truc is stiekem mee te liften op andermans rekenkracht en stroomrekening. Voor cybercriminelen is dit winstgevender dan ransomware, zolang de koers van digitale munten hoog is.

Dure hardware

Wat is minen? Computers voeren wiskundige berekeningen uit om transacties te controleren en ze in blokken te bewaren – zo rijgen ze de blockchain aaneen waarop digitale munten gebouwd zijn. Voor het rekenwerk word je beloond in digitale munt. Om sneller te zijn dan andere miners is dure hardware nodig, chips die gespecialiseerd zijn in één kunstje, application-specific integrated circuits of ASICS. Die zijn nu niet aan te slepen. Videokaarten zijn ook geliefd voor cryptomining. Er zijn zo nu weinig snelle kaarten beschikbaar dat de prijs van de bestaande apparaten oploopt – dat gebeurt zelden met electronica.

Mij zit die hebzucht niet lekker. De wet van more vervangt de Wet van Moore

Een huis-tuin-en-keuken pc is niet snel genoeg om te concurreren met beroepsminers. Maar controleer je duizenden pc’s tegelijk, als slaafjes in een netwerk, dan creëer je toch aardig wat rekenkracht. Zeker voor andere muntsoorten dan Bitcoin. Als je pc griepverschijnselen vertoont (traag reageert en warm aanvoelt) zou je zo’n parasiet onder de leden kunnen hebben. Deppen met een nat washandje helpt niet. Scan de pc op malware, gebruik een extensie om mining-scripts te stoppen en installeer een goed advertentiefilter.

Zolang de prijs per kilowattuur laag is (grootverbruikers betalen in Nederland minder belasting over stroom) en de koers hoog, loont een investering in cryptomining. De opbrengst kan een online mining calculator tot op de cent uitrekenen. Een paar dollar per dag, maar met genoeg apparatuur tikt dat toch aan. Het is voorspelbaarder dan beleggen in bitcoins.

Twee aliens

Maar deze cryptorace leidt tot niets. Speculanten jagen de koers op, dat trekt meer miners aan, die samen nog meer stroom verbruiken. Zelfs in IJsland is de energie niet meer aan te slepen door al die minende datacentra.

Mij zit die hebzucht niet lekker. De wet van more vervangt de Wet van Moore. Rekenkracht is niet zo onbegrensd als we denken, merken ze bij SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence) waar ze radiogolven uit het heelal analyseren op zoek naar buitenaards leven. Een SETI-onderzoeker klaagde tegen de BBC dat de cryptomining-rage hun werk onmogelijk maakt: er zijn domweg geen snelle videokaarten meer te koop voor data-analyse.

Ik stel me twee aliens voor, in een sterrenstelsel ver, ver van hier, die zich de longen uit het gifgroene lijf schreeuwen, richting aarde. „Hebben jullie ons nu nog niet verstaan? Jullie stoken je planeet op voor de cryptokolder. En Elon, waar blijft die rode Tesla die we besteld hebben?”