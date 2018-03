Goal van het Weekend: twee doelpunten van het jaar uit één wedstrijd

Philippe Coutinho, je zou ‘m haast vergeten na zijn transfer van 160 miljoen naar Barça. De man speelde zaterdag voor de tweede keer een hele wedstrijd en sierde dat op met deze aardige goal. Ook getransfereerd deze winter, maar voor iets minder geld: Jürgen Locadia, die na zijn cup-doelpunt vorige ook bij zijn Premier League-debuut scoorde.

De Mexicaanse Liga MX blijft een onuitputtelijke bron van mooie goals. Uit het duel tussen Tigres en Morelia kwam deze streep van Rafael de Souza Pereira, gevolgd door een mooie lobgoal van Raúl Ruidíaz. En anders maak je de gelijkmaker in blessuretijd gewoon even zo, Martín Barragán (Necaxa). Ook mooi: de oude vos Ricardo Quaresma liet zich weer eens zien namens Besiktas.

3. Rodriguinho (CORINTHIANS v Palmeiras 1-0)

In een ploeg met Colin Kazim-Richards en PSV-flops als Cassio Rammos en Fagner zou je boven het maaiveld moeten kunnen uitsteken. Dat is exact waar Rodrigo Eduardo Costa Marinho dit weekend in slaagde bij Corinthians:

2. Mathieu Ezikian (LYON-DUCHERE v Entente SSG 2-2)

Voor het eerst in de geschiedenis van zeven jaar Goal van het Weekend komt de top 2 uit een en dezelfde wedstrijd. Het gaat gebeuren, dankzij deze Mathieu Ezikian en zometeen William Sea. Eerst even de aanvaller van Lyon-Duchere, die de bal op z’n pantoffel nam zoals het in Snelle Jelle en alle voetbalstrips beschreven staat:

1. William Sea (Lyon-Duchere v ENTENTE SSG 1-1)

Deze man. Mocht twee jaar geleden even ruiken aan de Ligue 1, maar bleek al snel veroordeeld tot een voetballeven op het het tweede en derde niveau in Frankrijk. En wat een goal dan opeens op een koude vrijdagavond in het noorden van Lyon. Wereldgoal.