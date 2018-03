Nieuwe spelregels pakken bij PostNL slechter uit dan verwacht: koers van het aandeel daalt met 17 procent

Nieuwe spelregels op de postmarkt kosten PostNL meer geld dan verwacht. Het bedrijf verwacht dat de nadelige effecten 50 tot 70 miljoen euro gaan bedragen en dat is 20 miljoen meer dan in eerdere prognoses werd uitgesproken. Na publicatie van de jaarcijfers daalde de koers met 17 procent. Het bedrijf maakte ook melding van een lagere winst – van 84 naar 59 miljoen – over de laatste drie maanden van het jaar. Voor heel 2017 werd een winstgroei van 13 miljoen geboekt, tot 148 miljoen euro. De jaaromzet steeg licht tot 3,5 miljard. Om de gevolgen van de nieuwe regelgeving – PostNL moet tegen vastgestelde tarieven diensten verlenen aan concurrenten – aan te kunnen, voert PostNL nieuwe bezuinigingen door. Het bedrijf wil op „de middellange termijn” 40 miljoen besparen. In 2017 realiseerde het een besparing van 56 miljoen euro. (NRC)