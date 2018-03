Een lawine van goud

In zeventien dagen topsport in Pyeongchang werden 307 medailles uitgereikt, verdeeld over vijftien wintersporten. Het leverde ruim twee weken lang bijzondere beelden op, zoals die van de Russische ijshockeyers, die zondagavond voor het eerst sinds Albertville 1992 olympisch kampioen werden (boven). Het was een van de twee gouden medailles van de sporters uit Rusland. Of neem de Japanse kunstrijder Yuzuru Hanyu, die na de Olympische Winterspelen van Sotsji (2014) ook nu weer de olympische titel behaalde. Verrassingen waren er ook, zoals bij het curling. De ploeg van de Verenigde Staten won voor het eerst olympisch goud. De Amerikaanse mannen wonnen in de finale met 10-7 van Zweden.