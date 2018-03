Defensie onderzoekt lekken staatsgeheim in zaak-Kroon

Het ministerie van Defensie gaat intern onderzoek doen naar het lekken van staatsgeheimen in de zaak rond de geheime missie van militair Marco Kroon. Dat zegt een woordvoerder van het ministerie na berichtgeving van het televisieprogramma WNL Op Zondag.

In de uitzending van zondagavond gaat minister Ank Bijleveld (Defensie, CDA) in op de publicatie in De Telegraaf van afgelopen zaterdag. Bijleveld benadrukt dat er „hoge gevangenisstraffen” staan op het lekken van staatsgeheimen.

„Ik heb niet voor niets gezegd dat er mensen in levensgevaar zouden kunnen komen. In de zaak-Marco Kroon zijn er geen winnaars, alleen verliezers. Daarom vind ik het ook heel vervelend dat er hieromheen zo veel gegevens naar buiten komen.”

Actualiteitenprogramma Nieuwsuur schrapte vrijdagavond op verzoek van minister Bijleveld een uitzending over de missie van Kroon in Afghanistan. De tv-uitzending zou volgens het ministerie van Defensie staatsgeheime informatie bevatten en daarmee mensenlevens in gevaar brengen.

Collega’s geloven hem niet

De Telegraaf schreef dat Kroon in 2007 deel uitmaakte van een inlichtingenmissie in de Afghaanse hoofdstad Kabul. Tijdens deze geheime missie werd hij naar eigen zeggen gegijzeld en mishandeld. Toen hij later zijn gijzelnemer tegenkwam, doodde hij hem. Militaire collega’s geloven zijn verhaal over de gijzeling niet, schreef De Telegraaf in een reconstructie.

„Ze wijzen erop dat standaard groot alarm werd geslagen wanneer iemand langer dan een half uur langer weg bleef zonder dat duidelijk was waar hij uithing. Dat is nooit gebeurd tijdens Kroons verblijf.”

Kroon maakte in 2007 geen melding van dit incident, omdat dit volgens de militair de missie in gevaar kon brengen. Vorige maand bracht Kroons advocaat Geert-Jan Knoops naar buiten dat het Openbaar Ministerie onderzoek doet naar het gebruik van geweld van zijn cliënt. De militair, die in 2009 werd onderscheiden met de Militaire Willems-Orde, liet toen weten dat hij naar eer en geweten heeft gehandeld.