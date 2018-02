De Kuip ziet PSV jubelen

Vooraf was er nog opwinding. Fox Sports dat al weken met de kraker adverteerde. Bondscoach Ronald Koeman die met zijn SUV centimeter voor centimeter vooruit schoof in een onbeweeglijke stroom auto’s richting stadion. Verwachtingsvolle blikken in de menigte Feyenoordfans eromheen. De voorbeschouwingen, het vroege lentezonnetje door de bittere kou en de hunkering bij hen die hoopten op een onverwachte wending in de top van het klassement.

Omdat het kon. En omdat het misschien wel in de lucht hing. PSV leek kwetsbaar na de onrustige week van het gelijkspel tegen SC Heerenveen en de fikse schorsing voor de Mexicaanse clubtopscorer Hirving Lozano. De voorsprong op Ajax bedroeg nog steeds vijf punten, maar wat als Feyenoord uitgerekend nu tot leven zou komen? De after-titel-dip duurt inmiddels al zo lang dat het wachten is op de dag dat Feyenoord weer laat zien waarom het vorig jaar kampioen werd. Sensatie in het verschiet – waarom niet?

Maar terwijl de gevolgen van deze zondag op papier spectaculair hadden kunnen zijn, werd het een dag waarop de eredivisie juist aan spanning verloor. Zeker voor wie neutraal naar het voetbal kijkt. Niets zo dodelijk als de wetenschap dat de prijzen al zijn verdeeld.

Extra motivatie

De wedstrijd die de eredivisie een andere wending had kunnen geven, verloor vooraf aan sensatie doordat Ajax even voor half drie ’s middags op 0-0 was blijven steken tegen ADO Den Haag. Beter bericht uit Amsterdam konden de spelers van PSV zich niet wensen. Puntenverlies zou geen ramp zijn en bovenal kon de ploeg bij winst uitlopen op Ajax.

Extra druk? Integendeel. Trainer Phillip Cocu zag het vertrouwen groeien toen hij zijn spelers in de kleedkamer informeerde over de 0-0 in Amsterdam. Dat Ajax negentig minuten had overheerst, deed niet ter zake. „Zeker als je voor een wedstrijd hier staat in de Kuip, een van de lastigste uitwedstrijden, en je krijgt mee dat ze in Amsterdam gelijk hebben gespeeld, dan doet dat wel wat met het team”, zei Cocu naderhand. „Dat zag je ook in de kleedkamer voordat we naar buiten gingen. Het besef wat voor mogelijkheid en kansen het biedt om weer uit te lopen. Met dat gevoel gingen ze echt naar buiten.”

De bravoure die PSV bij vlagen toonde was genoeg om een keiharde slag te slaan op weg naar het slot van de competitie. Geweldig was het niet altijd, de wijze waarop de 3-1 zege tot stand kwam, maar tegen dit Feyenoord hoefde dat ook niet. Feyenoord voetbalt zo ontzield dat PSV zich een langzamer tempo kon permitteren. „Wij hoeven geen 70 procent balbezit”, zei verdediger Daniel Schwaab. „Als wij er maar één meer maken, dan is het goed.” Schwaab is de degelijke Duitser achterin. Een ervaren rustpunt die de bal gerust de tribune in schiet en uitstraalt dat winnen lang niet altijd mooi hoeft te zijn. „Soms moet je jezelf even terugtrekken.”

Treurig record

Misschien was het wel de eredivisie in een notendop, deze laatste zondag van februari. PSV dat zonder geweldig spel blijft winnen, Feyenoord dat worstelt met de verwachtingen die er altijd zijn, Ajax dat tig kansen creëert, maar niet wint van een opponent die zoals zoveel eredivisieclubs wordt gedreven door een sterk anti-Ajax-sentiment. ADO speelde met elf „Beugelsdijkjes”, zei doelman Robert Swinkels. Wetende dat Tom Beugelsdijk een van de taaiste mandekkers van de eredivisie is, onverschrokken en nietsontziend, was duidelijk waar Swinkels op doelde: beuken.

Typerend voor de staat van Ajax was misschien wel dat de spelmaker Hakim Ziyech een van zijn zwakste wedstrijden uit zijn carrière speelde door liefst 47 keer balverlies te lijden. Een treurig record. Geen enkele speler in de eredivisie verloor de bal zo vaak als hij tegen ADO sinds databank Opta in 2011 begon met het bijhouden van deze statistiek. Ziyech had de pech dat zijn medespelers het nalieten om zijn pijnlijke record te maskeren met een reeks doelpunten.

Zo beduusd als ze bij Ajax waren, zo gelukkig waren ze bij PSV. Al na 35 minuten spelen in Rotterdam verschaften de spelers zich een riante positie op weg naar de landstitel, toen Steven Bergwijn de 0-2 maakte, na de eerdere 0-1 van Santiago Arias. De vraag wat er toen nog mis kon gaan, is dezelfde vraag die je na de 3-1 overwinning kon stellen. Het antwoord: vrijwel niet. Zeven punten staat PSV nu voor op Ajax. Wint PSV de eerstvolgende vijf van de laatste negen duels dan kan het zondag 15 april in eigen stadion kampioen worden tegen Ajax. Er moet dan wel van AZ en FC Utrecht worden gewonnen.

Het lijkt ver weg, maar gezien de riante voorsprong was het niet voor niets dat de spelers zondag jubelend een teamfoto maakten in de kleedkamer. De foto verscheen meteen op sociale media. Voorbarige kampioenspret? „Je moet begrijpen dat dit voor ons een heel belangrijk moment is”, zei Daniel Schwaab. „Dit is een slag die we met elkaar wilden vieren. We waren zo scherp, zo gemotiveerd. We voelen wat er nu aan komt.”