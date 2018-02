De John C. Reilly-award is prestigieuzer dan een Oscar

Nog voor de Oscars goed en wel zijn uitgereikt, heeft acteur Michael Stuhlbarg al een zeldzame prijs op zak. Hij speelt mee in drie films spelen die meedingen naar de Oscar voor beste film en verdient daarmee de John C. Reilly-award.

De prijs is vernoemd naar de gelijknamige acteur. Reilly flikte het kunstje in 2003: hij speelde dat jaar in de genomineerde films Gangs of New York, Chicago en The Hours. De films gingen ook nog in dezelfde week in première. Daar moeten ze een prijs voor geven, dacht acteur en podcasthost Griffin Newman.

The Oscar race we should all be paying closest attention to this year is whether Michael Stuhlbarg or Caleb Landry Jones gets the John C. Reilly Award for appearing in the most best picture nominees in a single year. — Griffin Newman (@GriffLightning) January 11, 2018

Stuhlbarg

De nieuwste recensies en de beste filmstukken van NRC. Stuur mij NRC Film

Dit jaar krijgt de prestatie van Reilly na vijftien jaar navolging van Michael Stuhlbarg. Stuhlbarg speelde in de genomineerde films Call Me By Your Name, The Post en in The Shape of Water. Toch is Stuhlbargs prestatie minder knap: dit jaar zijn er tien films genomineerd voor beste film. Dat waren er slechts vijf in het zegejaar van Reilly. Caleb Landry Jones kwam dichtbij, maar bleef steken op twee rollen in genomineerde films. Hij speelde in Get Out en Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.

In de filmhistorie, zo blijkt uit nadere analyse van FiveThirtyEight, gingen slechts elf mensen Stuhlbarg en Reilly voor, het gros voor 1945. Meer mensen (23) wonnen een Oscar, een Emmy én een Tony-award.

Drie rollen in de beste films in één jaar is een stevige prestatie. Maar kijk je naar een hele carrière, dan gaat de John C. Reilly-oeuvreprijs naar Jack Nicholson, becijferde FiveThirtyEight ook. Nicholson speelde in tien films die genomineerd werden voor beste film. Tom Hanks, Daniel Day-Lewis en Robert De Niro scoren ook hoog. Vrouwen scoren lager. Dat komt omdat films die in aanmerking komen voor beste film vaak geen substantiële vrouwenrollen hebben, merkt de site op basis van anekdotisch bewijs op. Ter illustratie: de genomineerde rol van Meryl Streep in The Post was haar eerste beste actrice-nominatie in een genomineerde film sinds 1985 (Out Of Africa).

Lees ook onze recensie van The Post: Prekerige film tegen het patriarchaat

Nog meer filmstatistieken? FiveThirtyEight rekent ook de Williams-Above-Reilly-scores uit. Deze ‘WAR-score’ drukt de verhouding uit tussen prijzen voor individuele acteerprestaties en het aantal rollen in genomineerde films. Uiteraard vernoemd naar componist John Williams, degene met de meeste Oscarnominaties op zijn naam. Een hoge WAR-score betekent dat het acteerwerk van de acteur vaker in de prijzen valt dan de films waar hij of zij in speelt. Denzel Washington valt op: hij wordt veel vaker voor zijn individuele acteerprestaties beloond (achtmaal), dan de films waar hij in speelt genomineerd worden (tweemaal).