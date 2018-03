Zweden verslaat gastland in finale

De Zweedse vrouwen hebben zondag bij het curling de olympische titel behaald. In de finale maakten ze een einde aan het sprookje van de Zuid-Koreaanse ploeg, die het onderlinge duel in de groepfase nog met 7-6 had gewonnen. Zweden was met 8-3 duidelijk te sterk voor het gastland. Het is de derde keer dat de Zweedse vrouwen de olympische titel veroveren, na het goud bij de Winterspelen in Turijn (2006) en Vancouver (2010). In Sotsji (2014) verloren ze de finale van Canada. De zilveren medaille voor Zuid-Korea markeert de opmars van de Aziatische landen in het curling, het brons ging bij deze Winterspelen naar Japan. (ANP)