Corbyn: VK moet na Brexit in douane-unie blijven

Het Verenigd Koninkrijk (VK) moet na de Brexit in een douane-unie met de Europese Unie blijven. Dat heeft Labourleider Jeremy Corbyn maandag in een toespraak gezegd. Corbyn voert hiermee de druk op premier Therese May op, die vrijdag de plannen van het kabinet presenteert over hoe de economische betrekkingen met de EU er na de Brexit uit zouden moeten zien.

Een klein deel van Mays Conservatieve Partij is tegen een Brexit. Labourleider Corbyn hoopt de verdeeldheid in de regeringspartij te gebruiken en zo haar positie te ondergraven. Labour heeft 259 van de 650 zetels in het Britse Lagerhuis en is de grootste oppositiepartij.

Tot nu toe heeft May gezegd dat met de Brexit ook een einde komt aan de voordelen van de interne markt en de lagere importtarieven in de douane-unie. May heeft eerder gezegd wel een groot vrijhandelsakkoord te willen sluiten met de EU.

Corbyn wil dicht bij EU blijven

Corbyn liet zich in zijn toespraak fel uit over de koers van May en haar partij. “Twintig maanden na het referendum tasten we nog steeds in het duister over de plannen van dit kabinet”, zei Corbyn. Hij benadrukte dat Labour voor een andere richting staat, die van internationalisering, solidariteit, gelijkheid en een goede relatie met de EU-landen.

“We leven in een geglobaliseerde wereld. […] We kunnen alleen bereiken wat we willen door te erkennen dat we, als burgers van het Verenigd Koninkrijk, ook burgers van de wereld zijn. […] Na een Brexit moeten we niet slechter af zijn dan ervoor.”

Corbyn zei dat het VK “dicht bij” de EU moet blijven. Zo wil hij in tegenstelling tot May geen invoertarieven ook omdat er dan geen fysieke grens nodig is tussen Noord-Ierland en de republiek Ierland. Ook wil hij dat het land onderdeel blijft van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, het Erasmus-uitwisselprogramma en andere agentschappen waar het VK baat bij heeft.

Hehe. Eindelijk zegt Corbyn het: na Brexit willen wij lid blijven van een nieuwe douane-unie. Geen tarieven. Geen noodzaak voor harde grens tussen Ierse Republiek en Noord-Ierland. — Melle Garschagen (@mgarschagen) February 26, 2018

Corbyn zegt dat na Brexit er een einde komt aan vrij verkeer van personen, maar dat de economie belangrijker is dan cijfermatige doelen halen zoals de Tories gesteld hebben. Tegelijkertijd wil hij komt goedkope arbeidskrachten tegengaan. — Melle Garschagen (@mgarschagen) February 26, 2018

Downing Street vindt douane-unie geen optie

Een woordvoerder van premier May zei in reactie op Corbyns uitspraken meteen dat een douane-unie met de EU geen optie is. “We willen de vrijheid hebben om onze eigen deals te sluiten”, noteerde persbureau Reuters op basis van een woordvoerder.

Brexiteers willen dat het Verenigd Koninkrijk straks wereldkampioen vrijhandel wordt: Dromen van een nieuwe rol als economische spil

May staat flinke discussie te wachten

Zondag zei Lagerhuislid Keir Starmer, voor Labour schaduwminister voor de Brexit, al tegen de BBC dat als zijn partij wint, het een plan voor een nieuwe douane-unie zal steunen en dat premier May op dit onderdeel een stevige discussie kan verwachten met Labour.

Corbyn zei in zijn speech niet uit te zijn op een nieuw referendum over de Brexit. Wel wil hij dat het parlement zich met een stemming ook werkelijk over de uiteindelijke deal kan uitspreken. Ook riep hij andere partijen op Labour te steunen in het pleidooi voor een douane-unie.

Lees hier meer over de belangrijkste obstakels waar de EU en de Britten het eens moeten worden: In welke fase verkeert de Brexit nu? Alle feiten op een rij

Eind december sloten de EU-landen en de Britten na maanden onderhandelen een tussenakkoord over de Brexit. De Britten zegden daarbij toe circa 40 miljard euro te betalen om lopende en toekomstige financiële verplichtingen na te komen.