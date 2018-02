Communicatie

Nadat de arts mijn zoon Sjoerd (18) haarfijn de aanstaande ingreep had uitgelegd, mocht Sjoerd een afspraak maken bij de balie. Hij werd wakker op de eerste hulp. Flauwgevallen. Een kapot gebeten tong en een flinke snee in zijn kin die gehecht moest worden. Van onder het groene doek hoorde Sjoerd de instructies aan de co-assistent die de ingreep zou uitvoeren. „Nee, niet die naald. En eerst ontsmetten.” „Wat een diepe snee”, mompelde de co. „Ik zie het bot!” „Ja, je kunt niet volstaan met alleen de huid te hechten, je moet dieper.” „Maar dat heb ik nog nooit gedaan”, stamelde de co. De rest maakte mijn zoon niet bewust mee.

