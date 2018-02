CDU staat achter regeerakkoord Merkel IV

De Duitse regeringspartij CDU heeft maandag op een partijcongres ingestemd met het regeerakkoord voor Merkel IV. Partijleider en bondskanselier Angela Merkel verdedigde in Berlijn de nieuwe coalitieovereenkomst tussen de CDU, de Beierse zusterpartij CSU en de SPD.

Op het congres herhaalde Merkel opnieuw enkele punten uit het regeerakkoord dat begin deze maand werd gesloten. Zo worden de belastingen niet verder verhoogd en mag de Duitse staatsschuld niet toenemen. Tevens belooft de coalitie in het akkoord zich hard te maken voor een “nieuw begin voor Europa”.

Onbehagen

Volgens Merkel zijn nieuwe impulsen nodig wil Europa een “serieuze speler” op het wereldtoneel blijven. Het nieuwe akkoord is volgens haar een antwoord op het onbehagen in Duitsland over internationale spanningen. Dat er pas vijf maanden na de verkiezingen over het regeerakkoord gestemd kan worden, toont hoe stroef de formatie is verlopen, aldus de bondskanselier.

Merkels CDU betaalt een hoge prijs voor de zogenoemde grote coalitie met de SPD. Onder meer Financiën ging naar de sociaal-democraten van de SPD. Binnen de partij bestaat onvrede over het verlies van de zware ministerspost omdat Merkel hierover niet hard genoeg onderhandeld zou hebben. De bondskanselier zelf noemde het verlies “pijnlijk”. Desondanks stemden slechts 27 van de ongeveer duizend aanwezige partijleden in Berlijn tegen. Of het regeerakkoord wordt aangenomen, hangt nog af van coalitiepartner SPD. Binnen die partij zijn de meningen hevig verdeeld. De 460.000 leden van de SPD kunnen zich nog tot vrijdag uitspreken.

Nieuwe ministersploeg

Zondag maakte Merkel de nieuwe beoogde ministersploeg bekend namens de CDU. Daarin neemt onder meer Jens Spahn, die in de huidige regering nog staatssecretaris van Financiën is, zitting als minister van Gezondheid. Spahn heeft zich geprofileerd als vertegenwoordiger van de conservatieve vleugel van de CDU, onder meer met kritiek op het vluchtelingenbeleid.

Ook begon maandag het overleg over het loon van zo’n twee miljoen Duitse ambtenaren. Een eis van de vakbonden om 6 procent loonsverhoging werd direct door de regering afgewezen, bericht Reuters. De geëiste loonstijging is te hoog en zou dit de regering ertoe dwingen banen uit te besteden.