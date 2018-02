Britse antiterreurchef waarschuwt voor rechts terrorisme

Het Verenigd Koninkrijk heeft te maken met een ernstige terreurdreiging uit extreemrechtse hoek. Dat heeft Mark Rowley, de hoogste antiterreurbaas van de Britse politie, maandag gezegd, melden Britse media. Volgens Rowley heeft de politie afgelopen jaar vier aanslagen voorkomen.

Doordat rechtsextremisten zich zijn gaan organiseren, is hun gevaar volgens Rowley aanzienlijk toegenomen. “Sinds een maand of achttien hebben we in ons land een organisatie van blanke racisten en neonazi’s die precies dezelfde doelen voor ogen heeft als iedere andere op geweld gerichte terreurbeweging”, zei hij tijdens zijn afscheidsrede in Londen. De rechtsextremisten leggen bovendien steeds meer contacten met gelijkgestemden in het buitenland, waarschuwt Rowley.

‘Serieus zorgen maken’

De antiterreurchef noemt rechtsextremistisch terrorisme een “significant deel van de terreurdreiging”:

“De dreiging uit die hoek is significanter en problematischer dan het openbaar debat doet vermoeden. [...] Daar moeten we ons met zijn allen serieus zorgen over maken.”

Terroristen met rechtsextremistische motieven hebben de afgelopen jaren twee keer toegeslagen in het Verenigd Koninkrijk. Vorig jaar reed een man in Londen een moskeeganger dood met een bestelbus. In 2016 vermoordde een man met nazi-sympathieën het parlementslid Jo Cox. Ook andere landen kregen met extreemrechtse terreur te maken: in Italië schoot een neofascist begin deze maand zes Afrikaanse migranten neer. Allen overleefden de aanslag.

Volgens Rowley heeft de politie het voorbije jaar naast vier rechtse terreurcomplotten, ook tien aanslagen door moslimextremisten verijdeld. Jihadisten pleegden in 2017 vier aanvallen in het Verenigd Koninkrijk. De meeste slachtoffers (22) vielen bij de zelfmoordaanslag in Manchester na een concert van popidool Ariana Grande.