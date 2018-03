Met verbijstering las ik over de reactie van president Donald Trump tijdens een bijeenkomst met scholieren (‘We laten ons niet het zwijgen opleggen’, 22/2). Alleen bewapende leraren kunnen een schietpartij op school stoppen, zei hij. Wat voor wezen hadden de scholieren tegenover zich staan? Een zombie of een bewoner van een verre planeet? In ieder geval niet iemand die begrip kon opbrengen voor de grootste angst van de kinderen van ‘zijn’ volk. Het is te hopen dat het massale scholierenprotest verder uitgroeit tot een beweging die uiteindelijk vele tientallen miljoenen jongeren in de gehele VS omvat. Scholieren hebben net als alle kinderen het recht op bescherming en een veilige omgeving en moeten niet opgroeien onder een oudere generatie die blijkbaar niet los kan komen van de pathologische en bijna geile verheerlijking van Het Vuurwapen. Zouden er niet eens ‘Bénédicte Ficqs’ moeten opstaan om de wapenindustrie en wapenhandel aan te klagen voor dood door schuld? Jezelf doodroken is nog steeds mede een eigen keuze, maar doodgeschoten worden niet.