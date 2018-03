Ook Duits goud in de viermansbob

Francesco Friedrich heeft zondag de reputatie van Duitsland als bobsleeland met verve verdedigd door ook met zijn viermansbob goud te winnen. Eerder stuurde de Duitse piloot de tweemansbob al naar het goud. De tweede plaats bij de viermansbob was zondag eveneens voor Duitsland. Het zilver werd gedeeld met Zuid-Korea, dat na vier runs precies dezelfde totaaltijd klokte. Het is de eerste medaille voor Zuid-Korea in deze sport. (ANP)