‘Belastingdienst wil strengere regels voor zeer rijken’

De Belastingdienst bekijkt of er strengere richtlijnen moeten komen voor zeer rijke Nederlanders. Dat schreef de Volkskrant zaterdag op basis van documenten verkregen middels de Wet openbaarheid van bestuur. Die documenten gaan over het Programma Zeer Vermogende Personen, een afdeling voor de belastingheffing van de allerrijkste Nederlanders. Dat is een groep van zo’n 3.600 mensen met een vermogen van 25 miljoen euro of meer. Samen zijn zij goed voor 138 miljard euro. De Belastingdienst zegt aan te lopen tegen de slimme aangiftetrucs. De vermogende Nederlanders voeren privékosten op als bedrijfskosten of kopen superjachten voor zogenaamd zakelijke doeleinden. Ook doen er zich dilemma’s voor bij kosten voor het overdragen van het eigen bedrijf aan de kinderen en kosten voor beveiliging. (NRC)