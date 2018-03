Arib: Turkse kritiek op Kamerleden onacceptabel

Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib heeft de aanval van de Turkse regeringskrant Sabah op vijf Kamerleden met een Turkse achtergrond onacceptabel genoemd. Arib zei dat zaterdag in Nieuwsuur. „Kamerleden zijn gekozen volksvertegenwoordigers die vrij voor hun mening uit moeten kunnen komen”, aldus Arib.

In de krant werden de vijf Kamerleden „verraders van het moederland” genoemd omdat ze afgelopen week instemden met het voorstel om de massamoord op Armeniërs te erkennen als genocide. Het gaat om Dilan Yesilgöz (VVD), Cem Lacin, Sadet Karabulut (SP), Zihni Özdil en Nevin Özütok (GroenLinks).

„Bedreiging of aanzetten tot bedreiging in reactie op het uiten van die meningen is onacceptabel”, zei Arib. „Het past niet in een democratie en in een open en vrije samenleving als de onze.”

De Kamer stemde donderdag bijna unaniem in met een motie van de ChristenUnie om de massamoord op honderdduizenden Armeniërs ruim een eeuw geleden voortaan genocide te noemen. Alleen Denk stemde tegen. Het kabinet blijft de formulering „kwestie van de Armeense genocide” gebruiken.

De Turkse regering ontkent dat sprake was van genocide. Meteen na de stemming werd de Nederlandse tijdelijk zaakgelastigde in Ankara ontboden op het ministerie van Buitenlandse Zaken. (NRC)