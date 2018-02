Amber Alert voor in Eersel ontvoerde baby

De politie heeft een Amber Alert laten uitgaan voor een baby die maandag in de Brabantse plaats Eersel op straat is ontvoerd. Volgens de politie is de zes maanden oude baby “met geweld” meegenomen van een parkeerplaats bij een supermarkt aan de Nieuwstraat. De politie maakt zich “ernstige zorgen” over de veiligheid van de baby. In het Amber Alert noemt de politie de namen van beide verdachten die de baby zouden hebben ontvoerd met foto:

Volgens ANP gaat het om de ouders van de baby, die onder toezicht van jeugdzorg waren geplaatst. Waarom de baby uit huis was geplaatst is niet bekend. De verzorgster van de baby zou maandag rond 09.00 uur de supermarkt uit gelopen zijn met in haar armen een Maxi-Cosi met het kindje. Ze wilde naar de auto lopen toen een man het kind uit het babyzitje zou hebben getrokken. De man en vrouw gingen er vervolgens vandoor in een zwarte Mercedes.

De politie is een grote zoekactie begonnen naar de daders en de donkere Mercedes 270CDI met het kenteken 94-GK-PB. Ook is geprobeerd contact te leggen met de ouders. In een burgernetbericht is omwonenden gevraagd om meer informatie over de situatie. Mensen die de donkere auto zien, kunnen direct met 112 bellen.