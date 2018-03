Actrice Sridevi: een sterke vrouw in Bollywood

Bollywoodlegende Sridevi is zaterdag op 54-jarige leeftijd in Dubai overleden na een hartaanval. Haar zwager, acteur Sanjay Kapoor, bevestigde haar overlijden aan de Indiase krant Indian Express.

Shree Amma Yanger Ayyapan, zoals haar echte naam luidde, was een van de eerste grote vrouwelijke filmsterren van India. Ze speelde in driehonderd films en kreeg in 2013 de Padma Shri toegekend, de op vier na hoogste onderscheiding die een burger in India kan ontvangen.

Sridevi, geboren in de staat Tamil Nadu, begon al op vierjarige leeftijd met acteren in verschillende films in het Tamil. Ze stopte later met haar school om zich op haar acteercarrière te kunnen concentreren. Haar Bollywooddebuut maakte ze in 1979 met de film Solva Sawan (‘Zestiende Lente’), maar echt grote bekendheid kreeg ze in 1983 toen ze in Sadma (‘Schok’) en de blockbuster Himmatwala (‘De Dappere’) speelde.

Na die film werd ze een van de meest gevraagde sterren van Bollywood. Ze speelde in verschillende films die draaiden om sterke vrouwen. Na haar huwelijk met producer Boney Kapoor in 1996 verdween ze van het toneel en kreeg twee dochters. Maar in 2012 maakte ze haar comeback met English Vinglish waarin ze een huisvrouw speelt die Engelse lessen neemt. De laatste film waarin ze te zien was, was Mom in 2017 waarin een moeder wraak neemt voor haar dochter die verkracht is.

De laatste film waarin ze nog te zien zal zijn is Zero, die film zal in december uitkomen. Sridevi was in Dubai bij een bruiloft van haar neef toen ze overleed. Verschillende collega-acteurs, maar ook de Indiase premier Narendra Modi, lieten op Twitter weten bedroefd te zijn over het overlijden van Sridevi.