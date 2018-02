16-jarige aangehouden voor dubbele liquidatie Rotterdam

De politie Rotterdam heeft maandagochtend een 16-jarige verdachte aangehouden voor de dubbele liquidatie in Rotterdam in december vorig jaar. In totaal zitten nu vier verdachten vast voor de schietpartij aan de Rhijnauwensingel.

De verdachte was ten tijde van de schietpartij vijftien jaar. Wat zijn rol bij de liquidatie precies was, is onduidelijk. Enkele weken geleden werden al drie andere, 18-jarige verdachten aangehouden. Twee van hen waren in december vorig jaar nog minderjarig. Bij een van aanhoudingen werd in een woning een automatisch wapen van het type AK-47 gevonden. Mogelijk gaat het om het moordwapen. Over het motief is nog niets bekend.

Voorbereide liquidatie

Bij de liquidatie in de wijk Beverwaard kwamen vorig jaar twee mannen van 25 en 26 jaar om het leven. De twee stapten in een geparkeerde Seat Leon en werden vervolgens vanuit een passerende Audi met een kalasjnikov onder vuur genomen. Volgens de politie gaat het om een voorbereide liquidatie. De politie vermoedt dat de schutters het gemunt hadden op het 26-jarige slachtoffer.

Grootschalig opsporingsteam

De gestolen vluchtauto werd later uitgebrand teruggevonden in Ridderkerk. Vanwege de impact van de schietpartij op de woonwijk besloot de politie een grootschalig opsporingsteam in te zetten. De zaak werd ook bij het programma Opsporing Verzocht onder de aandacht gebracht. Daarbij werden bewakingsbeelden getoond waarop te zien is hoe de Audi met daarin de daders naast het voertuig van de slachtoffers rijden.