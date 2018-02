Zulfikar Bhutto dansend in zijden jurkje: ‘Pakistaanse politiek is niks voor mij’

Soms valt de appel wat verder van de boom. Zulfikar Ali Bhutto is de kleinzoon van de oprichter van de Pakistaanse Volkspartij (PPP), en zijn tante was Benazir Bhutto, die van 1988 tot 1990 en van 1993 tot 1996 politiek leider van haar land was. Beiden werden vermoord. Zijn vader kwam onder onduidelijke omstandigheden om bij een vuurgevecht met de Pakistaanse politie.

Hoewel Zulkifar nooit van veel belangstelling voor politiek getuigde, roepen zijn naam en familiegeschiedenis bij veel Pakistani goede herinneringen op, en hoop op de toekomst. Maar deze Bhutto kiest zijn eigen weg, meldt The New York Times. Op een Facebook-post van een ‘The Turmeric Project’, gewijd aan Zuid-Aziatische homoseksuele kunstenaars, vertelt Bhutto over zijn kunst. Hij is te zien terwijl hij in een zijden jurkje danst op ‘Disco Deewane’ van Nazia Hassan, een Pakistaanse zangeres uit de jaren tachtig van wie de muziek lijkt op een kruising tussen Chic en de muziek bij de tv-serie Love Boat.

Wie de carrière van Bhutto bekijkt, is niet verbaasd. In 2014 verhuisde hij naar San Francisco om zijn masters te halen aan het plaatselijke Art Institute. Het bleek daar dat niet zijn seksuele voorkeur de reden was dat hij zich onwelkom voelde, maar een verzameling moslimvijandige affiches op bussen. Die waren geplaatst door Pamela Geller (een goede bekende van Geert Wilders) en haar ‘American Freedom Defensive Initiative’.

Nu was hij niet van Pakistan naar Amerika geëmigreerd om zijn identiteit te laten onderdrukken, en met een Iraanse kunstenaar organiseerde hij prayformances, waarin Moslims in het openbaar tot Mekka baden. Na de aanslag op een homodiscotheek in Orlando, Florida, ging hij steeds vaker in travestie optreden, om te laten zien dat je moslim én homo kon zijn. Kortom: een progressieve, maatschappijbewuste kunstenaar in San Francisco, zoals je er daar velen hebt.

Maar die heten niet Bhutto. De reacties onder de video waarop hij in zijn jurkje staat te dansen, waren veelzijdig, en er waren er enkele bij die hem opriepen het land te redden, in de traditie van zijn familie: ‘Je bent goed bezig maar neem alsjeblieft de leiding van de partij van je grootvader over, we missen je’.

Dat is wat ongemakkelijk voor Bhutto: „Ik respecteer mijn vader zeer, hij heeft zijn leven gewijd aan een doel en daar heeft hij zich voor geofferd, ik respecteer dat, maar eerlijk gezegd: dat is niks voor mij,” vertelde hij aan The New York Times. Zijn engagement is zich op Amerika gaan richten: „grappig genoeg is het tegenwoordig makkelijker om in Amerika homo te zijn dan moslim”.