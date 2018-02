Verrassende Roemeense winnaar van filmfestival van Berlijn

Het Roemeense Touch Me Not, een hybride mengvorm van documentaire en speelfilm, is zaterdag verrassend bekroond met de Gouden Beer van het filmfestival van Berlijn. In de film onderzoekt de Roemeense regisseur Adina Pintilie problemen met seksuele en emotionele intimiteit in scènes, die deels zijn nagespeeld met professionele acteurs, maar waarin ook een sekstherapeut en een transseksuele prostituee als zichzelf te zien zijn.

De film is grotendeels rond therapeutische sessies opgebouwd en Pintilie komt ook zelf in beeld om haar eigen remmingen en taboes rond intimiteit te bespreken. Touch Me Not kreeg niet veel waardering van de pers in Berlijn, maar daar dacht de jury onder leiding van de Duitse regisseur Tom Tykwer duidelijk heel anders over. De film is vooralsnog niet aangekocht voor de Nederlandse bioscopen, maar daar kan de toekenning van de Gouden Beer alsnog verandering in brengen.

Een scène uit Touch Me Not.



De Zilveren Beer, de tweede prijs, ging eveneens naar een vrouwelijke regisseur. De Poolse Malgorzata Szumowska, een oude bekende van het festival, kreeg de prijs voor Twarz (‘Smoel’), een bitterzoet, satirisch portret van een Pools provinciestadje dat het grootste beeld van Jezus ter wereld wil oprichten. Bouwvakker Jacek stort van een steiger en moet een gezichtstransplantatie ondergaan. De solidariteit met hem van zijn vrome dorpsgenoten blijkt van korte duur te zijn.

Beste regisseur: Wes Anderson

De Amerikaanse regisseur Wes Anderson kreeg de prijs voor de beste regie voor zijn animatiefilm Isle of Dogs. De film gaat over een groep honden die is verbannen naar een troosteloze vuilnisbelt, als gevolg van anti-hondenhysterie, aangewakkerd door een demagogisch politicus. Acteur Bill Murray, die een van de stemmen insprak, nam in Berlijn de prijs in ontvangst voor Anderson, die al was teruggekeerd naar de VS.

De trailer van Isle of Dogs.



De prijs voor beste actrice ging naar Ana Brun voor haar rol als de schuwe en gedeprimeerde Chela in Las herederas (‘De erfgenamen’) van regisseur Marcelo Martinessi. Als Chiquita, die al vele jaren haar levenspartner is, naar de gevangenis moet voor fraude, ziet ze zich gedwongen om meer voor zichzelf op te komen en bloeit ze voorzichtig op. De Paraguayaanse film is eveneens onderscheiden met de Alfred Bauer Preis voor meest vernieuwende bijdrage aan de filmkunst.

Beste acteur in Berlijn was de jonge Franse acteur Antonie Bayon in La prière (‘Het gebed’) van regisseur Cédric Kahn. Hij speelt met overtuigingskracht de heroïneverslaafde Thomas, die terechtkomt bij een strenge orde van katholieke geestelijken, in een wanhopige poging zijn leven op orde te krijgen.

Nederlands succes

De Nederlandse korte film Kiem Holijanda, over een jongen in Kosovo die online geobsedeerd raakt door een Nederlandse pornoster, viel in de prijzen bij Generations, de festivalsectie voor jeugdfilms. Regisseur Sarah Veltmeyer kreeg een kristallen beer voor de beste korte film in de leeftijdscategorie veertien-plus.