PYD-kopstuk Saleh Muslim opgepakt in Praag

Saleh Muslim, een voormalig co-voorzitter van de belangrijkste politieke beweging van de Syrische Koerden (PYD), is zaterdag in Praag vastgezet. Dit gebeurde via Interpol op verzoek van Turkije, schrijft AP zondag.

Zowel Turkse autoriteiten als de PYD bevestigingen het nieuws tegenover nieuwszender Al Jazeera. Het is nog onduidelijk of Muslim wordt uitgeleverd aan Turkije. Tsjechië heeft de Turkse autoriteiten verzocht het benodigde papierwerk voor uitlevering aan te leveren. Turkije zegt niet te verwachten dat Tsjechië aan het verzoek gehoor zal geven, schrijft de Turkse krant Hürriyet. De Turkse en Tsjechische ministers van Buitenlandse Zaken zullen hier op korte termijn overleg over houden.

‘Immoreel’

Turkije beschouwt de PYD en haar militaire tak de YPG als terreurorganisaties. Zij zien de twee als verlengstuk van de in Turkije verboden Koerdische Arbeiderspartij (PKK). De PKK vecht al decennia tegen de Turkse staat. Muslim, die vorig jaar opstapte als co-voorzitter van de PYD, moet voor een rechter verschijnen maar het is aan de Tsjechisch autoriteiten om te beslissen of hij zo lang wordt vastgehouden, schrijft Al Jazeera zondag. Zijn invloed op de partij is nog steeds groot.

De PYD zegt dat Muslim onrechtmatig wordt vastgehouden en dat er geen juridische grond is voor zijn arrestatie. De partij noemt de arrestatie “immoreel en illegaal”. Muslim was in de Tsjechische hoofdstad Praag vanwege een congres. Een Turkse congresbezoeker zou hem herkend hebben en een foto van Muslim hebben gemaakt, waarop zijn arrestatie zaterdag volgde.

Interpol

Muslim is in Turkije een van de meestgezochte ‘terroristen’ met op zijn hoofd een prijs van een miljoen dollar. Hij wordt beschuldigd van betrokkenheid bij een aanslag in de Turkse hoofdstad Ankara in 2016 waarbij 36 mensen om het leven kwamen. Om die reden heeft Interpol op verzoek van Turkije een waarschuwing tegen hem uitgevaardigd. Ook wordt Muslim beschuldigd van opruiing.

De PYD is de belangrijkste partij in de autonomie gebieden in Syrië. Turkije wil voorkomen dat de PYD en YPG een eigen staat langs de grens met Turkije creëren. Eind januari begon Turkije daarom een militaire operatie tegen de YPG in de Noord-Syrische regio Afrin, vlak bij de grens met Turkije. Turkije wil de Koerden uit de grensprovincie verdrijven. De YPG worden door de Verenigde Staten gesteund in het verdrijven van terreurgroep IS uit Syrië. De steun van de VS aan de YPG heeft voor spanningen gezorgd tussen de VS en Turkije.